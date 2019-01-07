İngiltere halkının çoğu artık AB’de kalmaktan yana

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden çıkış için yapılan son ankete göre, ikinci bir referandum yapılması durumunda halkın yüzde 46’sı kalma, yüzde 39’u ayrılma yönünde oy kullanacak.

İngiltere’de Noel tatilinin ardından Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) maratonu yeniden başladı. Başbakan Theresa May, parlamentoda yeterli desteği alamama endişesiyle ertelediği Brexit oylamasının 15 Ocak’ta yapılacağını söyledi.

Anlaşmanın reddedilmesi halinde alışılmadık bir durumun yaşanacağını ve İngiltere’nin bir bilinmeze sürükleneceğini söyleyen Theresa May, ikinci bir Brexit referandumuna tüm kapıları kapatsa da ülkede yapılan anketler, halkın çoğunluğunun Avrupa Birliği’nde kalmaktan yana olduğunu ortaya koydu.

Anket firması YouGov’un 25 bin kişiyle gerçekleştirdiği son yoklamasına göre halkın çoğunluğu Brexit ile ilgili son kararın kendilerine sorulmasını istiyor. Ankete katılanların yüzde 46’sı ikinci bir referandum yapılması durumunda AB’de kalma, yüzde 39’u ise ayrılma yönünde oy kullanacağını söylüyor.

Geri kalan kısım ise ne yönde oy vereceğini bilmediğini ya da referanduma katımayacağını söylüyor. Bu kesimin anketten çıkarılması durumunda AB’de kalmak isteyenlerin sayısı, yüzde 54’e ulaşıyor.