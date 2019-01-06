Surrey’de bıçaklama: Lee Pomeroy hayatını kaybetti

5 saat önce
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İngiltere’de trende bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. İngiliz Ulaştırma Polisi, 4 Ocak Cuma günü Surrey Horsley istasyonundan Londra’da bulunan Waterloo tren istasyonuna giden trende bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığını ifade etti.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kişinin 51 yaşında Lee Pomeroy olduğu açıklandı.

Olayın öğlen saatlerinde bilinmeyen bir sebepten gerçekleşen olayda saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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