İngiltere enerjide tavan fiyatı uygulamasına başladı

İngiltere, elektrik ve doğalgaz faturalarında daha adil bir fiyatlandırma için 2019 yılı itibariyle tavan fiyat uygulamasını hayata geçiriyor.

İngiltere’de tüketiciler için tartışmalı enerji tavan fiyat uygulaması 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girdi. Elektrik fiyat üst sınırı kWh başına 17 pens, doğalgazda ise kWh başına 4 pens olarak belirlendi. Böylece ortalama seviyelerde enerji kullanan ve otomatik ödeme yoluyla ödeme yapan aboneler yılda en fazla 1,137 sterlin fatura ödeyecek.

Birleşik Krallık Enerji Düzenleme Kurumu Ofgem, limitin tüm müşteriler için adil ve etkili olduğundan emin olmak için yılda iki kez gözden geçirileceğini ve ayarlanacağını açıkladı. Böylece enerji firmalarının karşı karşıya kaldığı maliyetlere bağlı olarak tavan fiyat yılda iki kez yukarı ve aşağı hareket edebilecek.

Ofgem, fiyat sınırı ile yılda ortalama 11 milyon hanenin ortalama 76 sterlin kazanacağını öngörüyor. Fiyat sınırı karşıtları ise bu sınırın İngiltere pazarındaki rekabete zarar verebileceğini düşünüyor. Ayrıca abonelerin sağladıkları tasarrufun bir sonraki dönemde yok olabileceği, hatta zarara dönebileceği uyarısı da yapılıyor.

Toplam fatura yerine her bir enerji biriminin maliyetini sınırlayan bu sistemde, enerji yoğun kullanıcılar düşük tüketimli olanlardan daha fazla ödeme yapmaya devam edecek.