İngiltere Noel tatilinin ardından Brexit gündemine geri döndü

İngiltere’de Noel tatilinin ardından ülkenin en hararetli siyasi tartışması Brexit yeniden gündemde. Brüksel ile varılan mevcut uzlaşmaya göre üç ay içinde AB’den (AB) ayrılması beklenen İngiltere’de bunun bir anlaşmaya varılarak mı yoksa herhangi bir anlaşma olmadan mı yapılacağı belirsizliğini koruyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Brexit anlaşması olmadan ayrılması durumunda “bir süre” devam edecek karmaşıklığa yol açacağın, ancak ikinci bir referanduma gidilmesinin ise demokrasinin işlevsizleşmesi gibi olağanüstü zararları olacağını söyledi.

HUNT: İKİNCİ REFERANDUM HASAR VERİR, ÇÜNKÜ BİZ DEMOKRASİYİZ

İngiliz bakan mevcut uzlaşmaya göre 29 Mart 2019 tarihine takvimlenen İngiltere’nin AB’den ayrılığı konusundaki son gelişmelerle ilgili, Singapur ziyaretinde katıldığı bir toplantıda konuştu.

Hunt, “İngiltere’nin AB’den ayrılığı konusunda ikinci bir referandum daha farklı sonuçlara yol açar. Ağır hasar yaratır. Çünkü biz demokrasiyiz. Ülkeyi İngiltere halkı yönetir. Bize AB’den ayrılmamızı söylediler ve şimdi de o kararın gereğini yapmamızı bekliyorlar.” dedi.

Haziran 2016’da yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı alan İngiltere, üyelerin AB’den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019’da ayrılmış olacak.

İKİNCİ BREXİT REFERANDUMU DAHA SIK GÜNDEME GELİYOR

Ancak bu tarih yaklaşırken Brexit’in ertelenmesi, bu konuda yeniden bir referanduma gidilmesi ve hatta bütünüyle iptali gibi olasılıklar İngiltere kamuoyunda daha sık gündeme geliyor.

İngiltere ile AB geçen kasım ayında bir Brexit anlaşması metni ile tarafların Brexit sonrası ilişkilerine dair bir siyasi deklarasyon üzerinde anlaştı ancak her iki metnin de İngiliz parlamentosunda 11 Aralık’ta oylanması planlanırken bu milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle ertelendi.

İŞÇİ PARTİSİ’NDE İKİNCİ REFERANDUM İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Başbakan Theresa May, son olarak anlaşmanın ocak ayının üçüncü haftasında parlamentoda oylanacağını duyurdu.

Ana muhalefet İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corby, anlaşmanın Parlamento’da onaylanıp reddedilmesinden yanayken parti tabanında ve milletekilleri arasında ikinci bir referandum fikrinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

THERESA MAY: İNGİLTERE KÖŞEYİ DÖNEBİLİR

Yeni yılın ilk gününde bir video mesajı yayınlayan Theresa May burada, Parlamento’da oylanacak Brexit anlaşmasını savunarak “Müzakere ettiğim anlaşma İngiliz halkının iradesini hayata geçiriyor ve gelecek birkaç hafta içinde milletvekilleri önemli bir karar verecek. Eğer Parlamento anlaşmaya destek verirse, İngiltere bir köşeyi dönebilir.” ifadelerini kullandı.

May, Brexit oylamasının İngiliz halkını böldüğünü ancak 2019’da farklılıkları bir yana bırakarak, bir araya gelineceğini belirterek, ”2016’daki Brexit referandumu bölücü oldu ancak hepimiz ülkemiz için en iyisini istiyoruz.

2019 farklılarımızı bir yana bırakıp birlikte ileri gideceğimiz yıl olabilir.” dedi.