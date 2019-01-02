İngiltere’de Dışişleri Bakanlığı zorla evlendirme mağdurlarından kurtarma masraflarını istedi

İngiltere’de başka ülkedeki kişilerle evlenmeye zorlanan kadınlar Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkelerine geri getiriliyor. The Times gazetesi, bakanlığın mağdurlardan kurtarma masraflarını ödemelerini istediğini ortaya çıkardı.

İngiliz The Times gazetesine göre, bakanlığın kurtarılan kadınlardan geri ödemelerini istediği harcamalar arasında İngiltere uçak bileti, yemek ve konaklama masrafı yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı olayı doğrulayan nitelikte bir açıklama yaparak ‘mağdurlara harcanan miktara kamu parası dahil olduğundan paranın geri alınmak zorunda olduğunu’ belirtti.

Haberde bakanlığın alınan paradan kâr elde etmediği de belirtilirken, 2017’de 27, 2016’da ise 55 zorunlu evlilik kurbanı kadının kurtarılarak İngiltere’ye geri getirildiği vurgulandı.

Bakanlığın son iki yılda en az sekiz zorunlu evlilik kurbanına 7 bin 765 euro harcadığı, 3 bin eurosunu geri aldığı, ödeme alınamayan kadınların ise borçlu sayıldığı belirtildi.

Gazete ayrıca, 2018’de aileleri tarafından Somali’deki bir ‘ıslah okuluna’ gönderilen ve orada fiziksel şiddete maruz kalanların her birine ülkeye getirildikten sonra 740 euro ceza kesildiğini de yazdı.

2014’DEN BERİ RESMEN SUÇ

İngiltere’de zorla evlendirme 2014 yılında suç sayılmaya başlandı.

Zorla evliliklerle ilgili İngiltere ve Galler’de kabul edilen kanun tasarısına göre, herhangi bir bireyi evliliğe zorlamak ve bu koşulları oluşturmak ceza kanunu maddesi kapsamında değerlendiriliyor.

2008’den beri mahkemeler bu tür evlilikleri önlemek için koruma kararı verebilme yetkisine sahipti. Ancak 2014’de çıkarılan kanunla beraber evliliğe zorlama resmen ‘suç’ başlığı altına girdi.

Buna göre, suçu işleyen kişi yedi yıla kadar hapis cezası alabiliyor.