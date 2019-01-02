Ruşit Ataoğlu hayatını kaybetti

KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun amcasının oğlu Ruşit Ataoğlu, 31 Aralık pazartesi günü İngiltere’de gerçekleşen feci trafik kazasında hayatını kaybetti.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kuzeni 40 yaşındaki Ruşit Ataoğlu, 30 Aralık’ı 31 Aralık’a bağlayan gece Londra’nın doğusunda bulunan Dagenham’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, 70 yaşındaki kadın sürücünün, otobanda ters yöne girmesi ve o sırada kendisine ait taksiyi kullanan Ataoğlu’na çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sonrası, polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine giderken, hem kadın hem de Ruşit Ataoğlu ağır yaralar almalarından dolayı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonucu, yol uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Acı haber, Ataoğlu’nun köyü Avtepe’ye 31 Aralık akşamı saat 18.00 sıralarında ulaştı.

Ruşit Ataoğlu’nun Avtepe’de defnedileceği öğrenildi.