Silahlı saldırı: Turnpike Lane’de otobüs şoförü yaralandı

Turnpike Lane Metro İstasyonu’nda çıkan bir silahlı saldırı sonucunda otobüs şoför yaralandı.

Silahlı subaylar ve Metropolitan Polisi, 00.24 GMT’de Londra’nın kuzeyindeki Wood Green’deki Turnpike Lane istasyonuna çağrıldı.

Met, 50 yaşlarında bir otobüs şoförünün, çıkan bir silahlı saldırı sonucunda bir otobüs şoförünün yaralandığını ifade etti. Yaralanan adam, Londra’nın kuzeyindeki bir hastaneye götürüldü.

Polis, bir silahın kullanıldığına dair kanıt bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili kimse tutuklanmadı.