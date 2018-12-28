Market poşetlerinin fiyatı 2 katına çıkıyor

2015 yılından beri İngiltere’de perakende satış yapan büyük mağazalar plastik torba başına müşterilerinden 5 pence (33 kuruş) ücret alıyor.

Bu uygulama ile birlikte Hükümet, kullanılan poşet sayısının 15 milyar adet azaldığını açıkladı. Ancak bu uygulamaya rağmen bu dönemde ülkenin en büyük yedi süpermarketinde 1 milyar, daha küçük işletmelerde ise toplam 2,6 milyar adet plastik poşet kullanıldı.

Ağustos ayında hükümet tarafından yapılan açıklama ile, poşet ücretlendirme kapsamının genişletilerek bütün mevcut perakendecilere uygulanması ve tutarın minimum 10 pence’e yükseltilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz gün Hükümet bu konu ile ilgili olarak bir danışma süreci başlattığını açıkladı. Çevre Bakanlığı Yetkilisi olarak görev yapan Therese Coffey yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, “Ücretleri artırmadan önce kullanımda yüzde 90 oranında bir azalma görmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Deniz Koruma Derneği de, poşetlerin ücretli olmasından itibaren, kumsallarda bulunan plastik torba miktarında ciddi derecede azalma olduğunu açıkladı.