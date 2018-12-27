MÜSİAD, Londra sokaklarında yaşayan evsizlere yardım eli uzattı

İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’da sokaklarda yaşayan evsizlere acil kış yardımı kapsamında yardım eli uzatıldı.

MÜSİAD İngiltere Başkanı Mustafa Demir’in katkılarıyla, Genç MÜSİAD İngiltere Başkanı Ali Aybakar ve yönetimimizin katılımlarıyla ile gerçekleştirilen yardımlarda evsizler için hazırlanmış kışlık erzaklar verildi.

Hazırlanan erzaklar sokak sokak gezilerek soğuk kış şartlarında dışarıda yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

TÜRK HEYETE ŞAŞIRDILAR

Dernek tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Yaptığımız dağıtımlar ‘Christmas Day’ (Noel Günü) olarak isimlendirilen güne denk geldi. Dağıtımda yolumuzu ilgiyle çeviren insanlar üzerinde Genç MÜSİAD logosu bulunan battaniyeler gördüklerini ve ne yaptığımızı sordu.

2 SAAT KİMSE FARK ETMEDİ

Kendisine yardım yapılan bir evsizin ‘son 2 saat içerisinde kimse fark etmedi beni. Beni fark ettiğiniz ve bana yardım ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

God bless you (Allah sizlerden razı olsun)’ söylemlerinde bulunmuştur. Din, dil, ırk fark etmeksizin ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmenin Müslümanın görevi olduğunu düşünerek, “İslam dini her daim mağdur ve mazlumu gözetmiştir. Biz de karınca kararınca Londra sokaklarında yatan evsizlere yardım yapmayı istedik.”