Londra’da yaşayan Mehmet Macit yaşamını yitirdi

LONDRA’DA yaşayan Mehmet Macit 17 Aralık’ta yaşamını yitirdi.

1971 yılından beri İngiltere’de yaşayan, aslen Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesinden olan 71 yaşındaki Hacı Mehmet Macit hayatını kaybetti.

Toplum tarafından sevilen isimler arasında olan Mehmet Macit’in ölümü, sevenlerini hüzne boğdu.

Macit’in cenazesi 19 Aralık Çarşamba günü Aziziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra, 21 Aralık Cuma günü Trabzon’daki aile kabristanına defnedildi.

MEHMET MACİT KİMDİR?

10 Şubat 1947 yılında doğdu. Macit 1970’lerde 7 işçi arkadaşıyla biraraya gelerek işçilerin patron olduğu bir atölye açmış 2002’de sektör değiştirerek ortağı Muttalip Ünlüer ile birlikte Moun House’ı satın alarak, 2015’e kadar işhanı ve alt katı da alkolsüz süpermarket ile tesettür ve mobilya satış mağazası olarak kullanmıştı.

Toplumda hayırseverliği ile de tanınan Macit, 1982’de eski bir sinemayı camiye dönüştürmek için “Aziziye Camii İdare Heyeti”ne girerek çalışmıştı. AKP’nin Avrupa örgütlenmesinin Birleşik Krallık kolu olan “UID UK”, eski adıyla UETD-UK’de de “halkla ilişkiler” konusunda görev yapmıştı.

Mehmet Macit, toplumun muhafazakâr kesimince Aziziye Camii İdare Heyeti ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin Birleşik Krallık şubesindeki çalışmalarıyla tanınıyor. Toplumda nüfusu yoğun olan Pekünlü olan Macit, tekstil döneminde işçi arkadaşlarıyla birlikte atölye kurarak işçi-patron olan bir toplum üyesi.

Mehmet Macit, 1947’de Gümüşhane Pekün’de çiftçi bir ailenin 8 çocuğun 3’ncüsü olarak doğmuş. Ailesinin yerleştiği Trabzon’da ilkokula gider. Babasının kahve işlettiğini belirten Macit, çocukluğunun yoksul geçtiğini söylüyor. İlkokul sonrasında aile bütçesine yardım etmek için terzi çırağı olur. 17’sine geldiğinde abisiyle ısmarlama terzi dükkânı açar. İlk gençlik yıllarında yüzmede derecelere girdiğini belirten Macit, Trabzon Kemerkaya’da da futbol oynadığını anlatıyor.

İstanbul Florya’da askerliğini bitirdikten sonra 1971’de permitli terzi-işçi olarak Londra’ya gelir. Newington Green’de Kıbrıslı bir Türk’ün evini paylaşır ve Finsbury Park’ta Rum patronun tekstil atölyesinde işe başlar.

1976’da Türkiye’de evlenen Macit’in 5 çocuğu bulunuyor.