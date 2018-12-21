Londra’da otobüste bıçaklama
Londra’nın kuzeybatısındaki Whetstone’daki 234 numaralı otobüste 16 yaşındaki bir çocuk bıçaklandı.
Polis, 16 yaşındaki bir çocuğun bıçaklanmasıyla bağlantılı olarak CCTV görüntülerini yayınladı.
Çocuk, 10 Aralık akşamı Londra’nın kuzeybatısındaki Whetstone’daki 234 numaralı otobüste saldırıya uğradı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve aynı gece taburcu edildi.
Dedektifler, kurban hakkında kışkırtıcı bir saldırı başlatılmadan önce Oakleigh Road North otobüs durağında otobüse binen üç şüphelinin CCTV’lerini yayınladı. Sürücü panik alarmını aktive ettikten sonra otobüsten koştular.