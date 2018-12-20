Limasollular Derneği’nden Londra Gazete’ye yeni yıl ziyareti

LONDRA’DA bulunan birçok dernek ve sivil toplum örgütüne destek veren ve çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren Limasollular Derneği yeni yıl ziyaretleri kapsamında Londra Gazete’yi ziyaret edip yeni yılını kutladı.

Uzun yıllardır Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Limasollular Derneği, özellikle yapmış oldukları maddi ve manevi yardımlar ile tanınıyor. Dernek Başkanı Arife Retvan ve dernek yönetici ve üyelerinden oluşan bir grup gazetemizi ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Londra Gazete’yi ziyaret eden dernek yetkilileri yeni yılın tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve birliktelik getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yıl temennilerini ve beklentilerini aktaran yöneticiler, 2019 yılında daha fazla çalışmayı hedeflediklerini belirterek, Londra Gazete’nin kendilerine verdiği desteğin sürmesi temennisinde bulundular. Ziyaretin ardından yeni yıl hediyesini takdim eden Limasollular Derneği Yönetici ve Üyeleri bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.