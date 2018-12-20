SME4labour küçük ve orta ölçekli̇ işletmeleri̇ ödüllendirdi̇

SME4Labour (Small Medium Enterprises For Labour) Organizasyonu tarafından, 18 Aralık Salı gecesi üçüncü ödül töreni Londra, Park Plaza Riverbank’da gerçekleştirildi.

İngiltere siyasetinden ünlü isimle­rinin katıldığı geceye ilgi büyüktü.

Britanya’daki İşçi Partili küçük ve orta ölçekli işletmeleri destek­lemek amacı ile geçtiğimiz yıl ku­rulan SME4Labour’un üçüncü yıl galası Londra Sheraton Hotel’de düzenlendi.

İngiltere ekonomi­sinde önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile İşçi Partisi arasında köprü kuran SME4Labour ödül töreninde bu yıl da İşçi Partili milletvekilleri, Lordlar, belediye başkanları ve iş dünyasının önde gelen isimle­rin yoğun katılımına sahne oldu.

Gecenin açılış konuşması, milletvekili Rebecca Long-Bailey , İş Dünyası için Gölge Sekreteri, Enerji ve Endüstriyel Strateji tarafından yapıldı.

Diğer konuşmacılar arasında Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, milletvekilli Bill Esterson, İş Dünyası Gölge Bakanı, Enerji ve Endüstriyel Strateji, İşçi Partisi Genel Sekreteri Iain McNicol; Stephen Kinnock ve GMB Genel Sekreteri Tim Roache; SME4Labour’ın, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için yapmış oldukları çalışmaları tebrik etti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan yaptığı konuşmada, küçük ve orta ölçekli işlet­melerin önemine değindi, “Küçük ve orta düzeydeki işletme­ler çalışmalarımızın merkezinde çünkü ülkenin kalkınma­sında ve geleceğinde çok büyük rol oynuyorlar” dedi.

Türkçe konuşan toplum üyeleri de dahil olmak üzere her milletten çok sayıda işletme sahibine muhasebe ve finans hizmeti veren Alton & CO şirketinin kurucusu Altan Kemal ödül verdi.

Geniş bir menüden oluşan akşam yemeğinin servis edildiği gecede müzisyenler sahne alıp geceye renk kattılar.