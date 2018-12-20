Uber ve taksiciler trafik sıkışıklığı ücretini ödemek zorunda kalacak

3 saat önce
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UBER ve taksiciler dahil olmak üzere özel araçların, Transport for London (TfL) trafik sıkışıklığı ücretini ödemek zorunda kalacağı açıklandı.

8 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni planlar altında, Londra’nın merkezinde Uber ve taksi araçları trafik sıkışıklığı ücretini ödemek zorunda olacak.

TfL yaptığı açıklamada, bu kararın hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacağını kaydetti. Bağımsız İşçi Sendikası (IWGB) ise bu kararın yoksul işçilere zarar vereceğini söyledi.

İlk aşamada, sadece sıfır emisyonlu araçlar, 2003 yılında uygulamaya konulan tıkanıklık ücretini ödemekten muaf tutulacak.

TfL, 15 yıl önce uygulanmaya başlayan trafik sıkışıklığı ücreti sayesinde, Londra merkezine giren araçların sayısının yaklaşık olarak yüzde 30 oranında azaldığını belirtti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra’da, zehirli hava kirliliğinin büyük bir halk sağlığı krizi yarattığını söyleyerek, “Londralıların sağlığını ve esenliğini korumak ve en kirletici araçlar ve zararlı emisyonlarla mücadele etmek için zor kararlar almak zorundayız” dedi.

IWGB,  “Londra hava kirliliği sorununu ele almak için çok az şey yaparken, düşük ücretli işçilerine zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

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