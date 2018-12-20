CTCA UK Başkanı Leyla Kemal, yeni yıl mesajı yayınladı

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal halka ve dernek üyelerine seslendi.

Kemal, 2019 senesinin ülkeye, milletimize ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini ifade ederek, “yeni yılınızı kutlarım” dedi.

Dernek Başkanı Kemal, “Konsey 36 senedir, bünyesinde gündeme gelen yığınla pozitif çalışmanın, Kıbrıslı Türkler yararına onlarca olumlu eylem ve aktivitenin yanında oldu. Derneklerimizle birlikte, toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmeye, hizmet vermeye devam etti ve etmeye devam edecektir.” şeklinde açıklamada bulundu.

Derneğin, 2019 senesi hedefleri arasında, “Kıbrıs Türk halkının daha ileriye taşınması, toplumumuzun ortak çıkar ve değerlerinin ön plana çıkmasına katkıda bulunması, toplumsal birliktelik ve dayanışma duyguları ile Bina Vakfı kurma işlemlerinin tamamlanması ve topluma bina almak için adım atılması, 23 Haziran’da tüm üye derneklerimiz ve İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ile birlikte 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin düzenlenmesi, 12 Ekim’de 2. Gala ve Ödül Gecesi’nin düzenlenmesi, KKTC’ye direk uçuşlarla ilgili lobi faaliyetlerinin İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve üyelerimizden Embargoed ve British Turkish Cypriot Association ile sürdürülmesi” olduğu açıklandı.

Dernek başkanı, çizilen yolda, tüm üyelerin ve halkın desteği ile hedeflerini gerçekleştirmeye çalışacağını açıkladı.