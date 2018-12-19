Girne’de İngiliz çiftten duyarlı davranış

Girne’ye bağlı Ilgaz Köyü’nde yaşayan bir İngiliz çiftin duyarlılığı insanlık hala ölmemiş dedirtti.

Ilgaz köyünde yaşayan İngiliz çift evlerinin bahçelerinde ekili olan ağaçlardan topladığı limon ve portokalları bir saksıya doldurup kapının önüne koyarak ihtiyacı olanlara dağıttı.

Üzerine Türkçe olarak “lütfen istediğiniz kadar kasadan alabilirsiniz, ev sahibi – teşekkürler ” notu bırakan İngiliz çiftin duyarlılığı sosyal medyada beğeni topladı.

Çiftin bu davranışı sosyal medya da paylaşılarak takdir gördü.