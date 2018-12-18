İngiliz gazetenin sızdırdığı rapor İngiltere seyahat pazarını sarstı

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Sunday Times, İngiliz hükümetinin halka, ‘Brexit’te anlaşma sağlanamaması durumunda 29 Mart 2019’dan sonrasına tatil rezervasyonu yapmayın’ şeklinde uyarı yapmayı planladığını ileri sürdü.

İngiltere seyahat pazarı, Sunday Times’ın haberiyle çalkalanıyor. Haberde İngiliz hükümetinin halka, ‘Brexit’te anlaşma sağlanamazsa Mart 2019’dan sonrasına (AB ülkelerine) tatil rezervasyonu yapmayın’ şeklinde uyarı yapmayı düşündüğü ifade edildi.

Gazetenin manşetinin ardından açıklama yapan İngiliz bakanlar ise, bunun İngiliz hükümetinin Brexit’te anlaşma sağlanamaması durumuna karşı hazırladığı acil durum planının bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin acil durum planında sadece uyarının yer almadığı, uyarı nedeniyle finansal açıdan zor duruma düşecek şirketlerin kurtarılmasının da bulunduğu belirtilen haberde uzmanların, ‘bu tip bir tavsiye seyahat pazarında iflaslara yol açar’ şeklindeki değerlendirmelerine de yer verildi.

Şaşkınlık içinde olan İngiltere seyahat pazarı ise İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi İngiltere’nin geleneksel destinasyonlarını son derece olumsuz etkileyecek böyle bir senaryoya çok fazla ihtimal vermediğini ifade ediyor.