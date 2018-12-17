Asda süpermarkette ‘bomba paniği’

İngiltere’nin Essex kentinde bir süpermarkette bulunan şüpheli paket polisleri alarma geçirdi.

İngiltere’de şüpheli paket sebebiyle süpermarket ve çevresi boşaltıldı. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği aktarıldı. İngiliz polisi bölge halkına süpermarketten uzak durması konusunda uyarıda bulundu.

Essex Polisi sözcüsü şunları söyledi: “Bugün saat 10.10’da Chelmsford’daki Chelmer Village’da Asda’da şüpheli bir paketin bulunduğu bildirildi. Savunma Bakanlığı EOD birimi ile bağlantıya geçtik ve olay yerine bir kordon yerleştirdik. Ayrıca, mağaza ve otoparkı da boşalttık, sorgulamalarımız devam ederken lütfen bölgeden uzak durun.”