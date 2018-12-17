İngiltere’nin geyikleriyle ünlü parkı tehlike saçıyor

2 saat önce
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Birinci yüzyılda İngiltere Kralı 1. Charles’ın emriyle kurulan İngiltere’deki Kraliyet Parklarından olan Richmond Park, bu alanda en geniş alana yayılan park olarak öne çıkıyor.

Geyik avı için kurulan parkta günümüzde 630 geyik bulunuyor. Geyik avının yasaklandığı parkta, son 10 yılda dört geyik otomobil çarpması sonucu, iki geyik de köpek ısırması neticesinde öldü.

Geyiklerin çoğunda ise, Borrelia burgdorferi bakterisine rastlanıyor.

Bu bakteriler, insana kene ısırığı ile geçiyor ve ‘Lyme’ hastalığına sebep oluyor. Deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organları hedef alan hastalık insanlarda antibiyotik ile tedavi edilirken etkileri yıllarca sürebiliyor.

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