Metro çalışanlarının maaşları pilotları solladı

Sunday Times gazetesinin haberine göre Londra metrosunda çalışan makinistlerin maaşı ülkedeki pilot maaşlarının üstünde. Makinistler yıllık brüt 100 bin sterlin alırken pilotların maaşı ise 57 bin ile 78 bin sterlin arasında değişiyor

İngiltere’de yayınlanan Sunday Times gazetesi, metrolarda makinist olarak görev yapan personellerin maaşlarını derledi.

Habere göre bazı makinistler yıllık brüt 100 bin sterlinden fazla (yaklaşık 678 bin TL) maaş alıyor. Londra Belediyesi’nin ulaşım birimi sözcüsüne göre makinistlerin ortalama çıplak maaşları 55,011 sterlin.

Ancak çoğu makinistin kazandığı para ek ödemelerle 70 bin sterlinin üzerine çıkıyor. Söz konusu maaşlara fazla mesai, ikramiye ve emeklilik katkı payları da dahil. En yüksek ücret alan personelin maaşı 2012’den bu yana yüzde 69 arttı. Dokuz makinistin maaşı 100 bin sterlini geçerken 30 kişinin maaşının 80 bin, 100 makinistin de 70-80 bin sterlin olduğu belirtildi.

Sunday Times’ın haberine göre 3,000’den fazla makinistin yıllık maaşı 60-70 bin sterlin. Yarı zamanlı çalışanların maaşları 60 bin sterline kadar çıkabiliyor.

Asgari ücretin aylık 1,254 sterlin olduğu İngiltere’de yardımcı pilotların maaşları 36 bin ile 48 bin sterlin arasında değişiyor. Orta ölçekli bir havayolu şirketinde çalışan pilotlar ise 57 bin ile 78 bin sterlin arasında maaş alıyor.