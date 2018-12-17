Meghan Markle’ın babası Kraliçe’ye seslendi: Bizi barıştırın

Mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi olan oyuncu Meghan Markle’ın babası kızıyla barışmak için Kraliçe Elizabeth’e de çağrıda bulundu.

İngiltere Prensi Harry’nin Amerikalı eşi Meghan Markle’ın görüşmediği babası, kızı ile barışmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Prens Harry ile evlenen kızının düğününe davet edilmemesi ile gündeme gelen ve kızı üzerinden prim yaparak para kazanmaya çalıştığı söylenen Thomas Markle, kızı ile ilişkisini düzeltmesi için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ten yardım istedi.

Thomas Markle, İngiliz kanalı ITV’nin canlı yayınladığı söyleşide Kraliçe’ye seslenerek, “Onun yapabileceği her şey beni memnun eder ve onun da aile sorunlarını çözmek istediğini sanıyorum. Kraliyet ailesi olsun ya da olmasın, bütün aileler aynıdır ve özellikle de Noel dönemlerinde hep birlikte olmalılar” dedi.

Kızına birçok kez mesaj attığını ancak yanıt alamadığını söyleyen Markle “Tek diyebileceğim şu ki, ben buradayım ve ona ulaşmaya çalıştım, onun bana yanıt vermesine ihtiyacım var. Onu çok seviyorum ve onun da bunu bilmesi gerek” diye konuştu.