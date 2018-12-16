Londra’da Filistin Festivali

Filistin kültürünü tanıtmayı amaçlayan Filistin Festivali Londra'da başladı.

2 saat önce
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Filistin kültürünü tanıtmayı amaçlayan Filistin Festivali Londra‘da başladı.

Britanya Filistin Forumu’nun düzenlediği Filistin Festivali, Londra’nın kuzey batısındaki Harrow’da ziyaretçilere kapılarını açtı.

Mutfağından gelenekleri ve sanatına uzanan geniş yelpazede Filistin’i tanıtmayı hedefleyen festival kapsamında “Filistin’in başkenti Kudüs” başlığıyla sempozyum da gerçekleştirildi.

Filistin Forum Başkanı Zaher Birawi, yaptığı açıklamada, İngiltere‘deki genç Filistin neslinin önemine dikkat çekerek, “Yaşlı nesil İngiltere’ye entegrasyonda daha az başarılı oldu. Yeni nesil özellikle de siyasi sahnede elle tutulur katkılar yapmalı ki İngiltere’de Filistin söylemini sağlamlaştırabilelim.” dedi.

“Çocuklar için Filistin Müzesi” başlıklı bir bölüme yer verilen festival kapsamında Filistin konulu resim sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İki gün sürecek festivale, yaklaşık 3 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. (HABERLER.COM)

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