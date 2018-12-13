Londra’da ‘dondurucu soğuk’ nedeniyle acil durum barınakları devrede…

Londra’da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşeceği uyarılarının ardından Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, sokaklardaki acil durum barınaklarının açılacağını duyurdu.

Başkentteki sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceği yönündeki haberlerle, Londra belediye başkanını acil soğuk hava barınaklarının açılacağını duyurdu.

Sadiq Khan, Londra konseyleri ile birlikte, hava sıcaklığının başkentin herhangi bir yerinde sıfırın altına inmesi beklenmesi üzerine, şiddetli hava barınaklarının Londra çapında açılacağını kabul etti.

Belediye başkanı, ‘In For Good’ ilkesine imza atmak için ilçelerle de çalıştı. Evsizlerin, bir acil barınağa gittiği zaman, onlara yardım etmek için bir destek planının uygulamaya konulmasına kadar orada kalacakları sözünü verdiler.