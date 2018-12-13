Tarihte bir ilk: İngiliz resmi yetkili Filistin’in işgal edildiğini kabul etti

Tarihte bir ilk yaşandı ve İngiliz bir diplomat ilk defa “işgal altındaki Filistin toprakları”ndan bahsetti.

İngiliz hükümeti Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Edwin Samuel evvelki gün attığı bir tweet ile işgal altında acı çeken Filistinlilerden bahsetti. Sözleri ise sosyal medyada İngiltere’nin İsrail’in kurulmasına öncülük etmesi nedeniyle büyük ilgi ve aynı zamanda tepkiye neden oldu.

Arapça bir tweet atan Edwin:

İşgal altındaki Filistin topraklarına dün vardım. Benim için bu benim işgal altındaki topraklarda sürekli acı çeken Flistinlilerin ışığında BethIehem’de bir yılbaşı hazırlığını ilk ziyaretim ve izleyişimdi. Bu ziyaret ile ilgili daha fazla bilgi yakında gelecek” ifadelerini kullandı. ,

Sosyal medya kullanıcıları onun “açık” sözlerini alkışlamada gecikmedi. Mohammad Al-Falah, “Bir İngiliz resmi yetkili İsrail’in Filistin’i işgalini tanıyor. Bütün saygı ve selamlarımı sunuyorum. Umarım bir sonraki tweetiniz Balfour Deklarasyonu ile ilgili bir özür olacaktır” diye tweet atarken bir diğer kullanıcı Adham Abu-Silmiyeh ise “İşgal İngiltere tarafından yaratıldı. Şu gerçeği dile getirdiniz evet Filistinliler sürekli acı çekiyor fakat bu Balfour Deklarasyonu’ndan beri böyle… Bütün bu acıyı görmüyor musunuz? Bu bir özrü hak etmiyor mu? İngiltere bu işgalin en büyük destekçilerinden biri olmaktan utanç duymuyor mu?”