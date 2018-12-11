İngiltere’de tapu, kiralama, alım-satım işlemlerinde yeni dönem

İngiltere Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, tapu, arsa, emlak satın alma, kiralama, emlak kredisi gibi hizmetlerde hız, şeffaflık ve güvenlik için Blockchain teknolojisinin kullanılacağını açıkladı.

İngiltere Tapu ve Kadastro Müdürlüğü servis ve hizmetlerinde Blockchain teknolojisini kullanmak için çalışmalara başladı. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, yazılım şirketi Methods ile ortaklaşa yürütecekleri çalışmada, Blockchain teknolojisini arsa veya emlak satın alma, kiralama, sözleşme imzalama ve emlak kredisi alma gibi zaman ve çaba gerektiren işlemler için kullanacak.

İŞLER HERKES İÇİN KOLAYLAŞACAK

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arsaların kayıt altına alınması işlemlerinde teknolojinin kullanılmasını sağlamak için geçen yıl Dijital Cadde adı verilen bir proje hazırlamıştı. Bu projede yeni Blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerden faydalanarak emlak ve arsa işlemlerinin hızlı, şeffaf ve güvenli bir şekilde yapılması amaçlanıyor.

Yeni dönemde hem emlak satıcıları hem de satın alanlar için zor ve zahmetli olan süreç daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde tamamlanabilecek.