Hackney Polisi 4’üncü Noel kahvaltısını gerçekleştirdi

Hackney Polisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 4’üncü Noel kahvaltısı bu yıl, Stoke Newington’da bulunan Urfa Ocakbaşı Restaurant’da, 10 Aralık Pazartesi sabahı gerçekleşti.

Kahvaltıya, Hackney Belediye Başkanı Philip Glanville, dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Hackney Polis merkezinde görev yapan bazı polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Polis memurları ve vatandaşların birbirleriyle kaynaştığı ve sohbet etme fırsatı buldukları etkinlikte vatandaşlar, Hackney bölgesinde görevli polis memurları ile hatıra fotoğrafları çekildiler. Noel konsepti ile dekore edilen mekanda, açık büfe sunulan zengin kahvaltı çeşidi ile konuklar oldukça güzel vakit geçirdiler.

Londra Gazete’ye konuşan Hackney Belediyesi eski Meclis Üyesi Saleem Siddiqui, Hackney polisi tarafından son dört yıldır geleneksel olarak düzenlenen Noel kahvaltısının oldukça yoğun ilgi gördüğüne değinerek, böylece polis memurları ve vatandaşların aynı ortamda bulunmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Hackney Belediye Başkanı Philip Glanville farklı toplulukları bir araya getirmenin önemine değinerek şunları söyledi: “Londra’da yaşamanın büyük avantajı, farklı toplulukların bir araya gelmesi ve birlikte dayanışma sağlaması. Tüm suçlarla mücadele de vatandaşlarımız bizlere son derece yardımcı oluyorlar. Vatandaşlarımızdan suçluların yakalanması konusunda büyük bir destek alıyoruz. Bu sebeple bize destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu kahvaltı ile geçtiğimiz yılı geride bırakıp yepyeni bir yıla girecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

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