Başbakan May, Parlamento’daki ‘brexit’ oylamasını erteledi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası’nda yarın yapılacak olan Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın ertelendiğini açıkladı. İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan anlaşmanın mevcut şartlarda Parlamento’da reddedilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu.

Başbakan Theresa May, bugün kabine üyeleriyle acil bir telekonferans yapmış, İngiltere ile arasındaki Brexit anlaşmasıyla ilgili oylama konusundaki son gelişmeleri ele almıştı.

Başbakanlık yetkilileri daha önce ısrarla, oylamanın erteleneceğine dair haberleri yalanlıyordu.

Theresa May, oylamanın ertelendiğini Avam Kamarası’ndaki konuşmasında açıkladı.

May’in ardından iktidardaki Muhazafakar Parti’nin Avam Kamarası Grubu Başkanı Andrea Leadsom ve Brexit Bakanı Stephen Barclays de birer konuşma yapacak.

Stephen Barclay’in konuşmasının başlığı, “AB Ayrılığı – 50. Madde”.

ERTELEMEYE GÜCÜ YETMEYEBİLİR

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg’e göre, Avam Kamarası’nda azınlıkta bulunan Muhafazakar Parti’nin bu oylamayı iptal etmeye gücü yetmeyebilir.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin, Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlısı milletvekilleriyle birlikte hareket etmesi ve Avam Kamarası’nın oylamanın iptaline karşı bir karar alması mümkün.

Eğer bu gerçekleşirse May’in AB ile vardığı anlaşma yarın her koşulda Avam Kamarası’nda oylanacak. Kuenssberg’e göre bu “imkansız bir ihtimal değil.”

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Muhafazakar Parti’nin bazı milletvekilleri de Başbakan May’in oylamayı iptal edemeyeceğini, oylamanın yapılması yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

KUZEY İRLANDA MUHALEFETİ: BREXİT İPTAL EDİLSİN

Öte yandan, Kuzey İrlanda’nın dört muhalefet partisi Sinn Fein, Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi, İttifak ve Kuzey İrlanda Yeşilleri ortak bir açıklama yayımlayarak Brexit’in tekrar müzakere edilmesini değil iptal edilmesini tercih ettiklerini duyurdu.

“İş imkanlarını, ekonomik istikrarı ve çevreyi koruma konusunda ortak sorumluluğumuz var” ifadelerinin yer aldığı ortak açıklama, şöyle devam etti:

“Bu en azından fiziki bir sınırdan kaçınmak, Hayırlı Cuma Anlaşması’nı ve 20 yıl önce büyük çabalarla kazanılmış barışı korumak, Ortak Pazar ve Gümrük Birliği’nde kalmaktır.

“Öte yandan AB ile anlaşma olmadan gerçekleşecek bir Brexit’in toplumumuz ve ekonomimiz için felaket olacağını düşünüyoruz.”

May hükümetini Avam Kamarası’nda dışardaN destekleyen Kuzey İrlanda’nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi (DUP) ise Brexit anlaşmasında değişiklik talep ediyor.

DUP, taslakta öngörüldüğü şekilde Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’ın geri kalanından farklı kurallara tabi olmasına dair maddelere karşı çıkıyor.

Liberal Demokrat Partyi lideri Vincent Cable ise oylamanın iptal edildiğine dair haberleri “Başbakan sinirlerine hakim olamadı” sözleriyle yorumladı:

“Umutsuz bir şekilde zayıfladı. Anlaşmaya dair hiçbir şey değişmeyecekken oylamayı ertelemenin anlamı yok.

“Bu kör düğümden çıkış yolu Avrupa Birliği’nde kalma imkanını da içeren bir şekilde halka söz hakkı vermektir.”

AVRUPA ADALET DİVANI: İNGİLTERE BREXİT’TEN TEK TARAFLI VAZGEÇEBİLİR

Günün ilk saatlerinde AB’nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararında İngiltere’nin Brexit’i tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti ise geçen hafta Avam Kamarası’nda Brexit ile ilgili olarak bir günde üst üste yapılan üç oylamayı kaybetmişti.

Ülkede mevcut koşullarda Brexit anlaşmasının da Parlamento’da reddedilme ihtimali yüksekti.

İngiliz Yüksek Mahkemesi: Brexit kampanyasındaki usulsüzlük iptal gerekçesi değil

İngiltere’de Yüksek Mahkeme ise bugün açıkladığı kararında 2016’daki referandumunda Brexit yanlılarının yaptığı usulsüzlüklerin oylamanın iptali için geçerli bir neden olmadığına hükmetti.

Brexit kampanyası sırasında AB’den ayrılık yanlılarının izin verilenden daha fazla harcama yaptığı referandumun ardından ortaya çıkmıştı.

Yurtdışında yaşayan İngiliz vatandaşları, bu gelişmenin ardından referandumun iptal edilmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

Başvurucuların avukatları “Bu usulsüzlük yerel veya genel seçimde yapılsaydı, seçim bölgesindeki sonuçlar geçersiz sayılırdı” dese de mahkeme bunun referandumun iptal gerekçesi olamayacağına karar verdi.

STERLİN DEĞER KAYBETTİ

Son gelişmeler sonrası ise İngiliz Sterlini değer kaybetti.

Sterlin/Dolar kuru 1,26’ya inerek son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.

AB: TEKRAR MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ

Başbakan May’in Brüksel’le anlaşmayı tekrar müzakere etme seçeneğine gidebileceği konuşuluyordu.

Fakat bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, “Masada bir anlaşma var. Bunu tekrardan müzakere etmeyeceğiz” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun Brexit Koordinatörü Guy Verhofstadt da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Artık bunu takip edemiyorum. İki yıl süren müzakerelerden sonra muhafazakar hükümet oylamayı ertelemek istiyor” dedi ve ekledi:

“İrlandalıları asla yalnız bırakmayacağımızı unutmayın. Bu gecikme halk ve şirketler için belirsizliği artıracaktır. Kararlarını vermeliler!”

İrlanda Cumhuriyet Başbakanı Leo Varadkar da, İngiltere’nin Brexit taslak anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırı konusunu, anlaşmanın tamamını tartışmaya açmadan müzakere edemeyeceğini söyledi.

Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu’ndan geçmesi ve diğer süreçlerin tamamlanması halinde, İngiltere 29 Mart 2019 günü yerel saatle 23:00’de, Türkiye saatiyle ise 30 Mart 2019 01:00’de AB’den ayrılacak.

Mevcut anlaşmaya göre ayrılıktan sonra Kuzey İrlanda belirsiz bir süre daha AB kurallarına uymaya devam edecek. Birleşik Krallık da belirsiz bir tarihte, İngiltere ve AB’nin ortak kararı sonrası gümrük birliğinden ayrılabilecek.