İngiltere Kraliyet ailesinin şoförüne ‘cinsel istismar suçlaması’

İngiltere Kraliyet ailesinin emekli bir şoförü, ölmeden önce genç erkeklere karşı cinsel saldırıda bulunduğu yönünde iddialarla suçlanmıştı.

81 yaşındaki Alwyn Stockdale’in 10 yaşından küçük bir çocuğu ve 9 yaşından küçük bir çocuğu istismar ettiğinden şüpheleniliyordu.

İddia edilen suçlar 1972 ve 1975 yılları arasında gerçekleşti.

1972 ve 1992 yılları arasında Kraliyet Ailesi için çalışan Stockdale, geçen hafta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağustos ayında bir dosya alan CPS, 30 Kasım’da, Stockdale’nin dört çocuğun iddialarıyla ilgili olarak, her bir oğlanla ilgili iki suçlama üzerine yargılanması gerektiğine karar vermişti, ancak resmi olarak suçlanmamıştı.

Buckingham Saray Yolu’ndaki Kraliyet Mews bölgesinde bulunan dokuz yaşındaki çocuğa saldırdığı iddia ediliyor.

Diğer çocuğu, oğlunun akrabasının evinde Batı Yorkshire’da istismar ettiği iddia edildi.

Bir CPS sözcüsü şunları söyledi: “Son zamanlarda olmayan cinsel istismar iddialarına ilişkin bir Büyükşehir Polis soruşturmasının ardından, CPS 80’li yaşlarında bir şüpheliye karşı dört suçlamada bulundu. Ancak şüpheli öldü ve bu nedenle hiçbir kovuşturma gerçekleşemez.”