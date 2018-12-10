Greenwich’te bıçaklama: 1 ölü

6 saat önce
0 212 Bir dakikadan az

Güneydoğu Londra’da bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

Greenwich’te, 9 Aralık Pazar günü 21.40 sularında yaşanan bıçaklama olayında 18 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayla bağlantılı olarak 17 yaşındaki bir çocuk tutuklandı ve sorgulanmak üzere bir karakola götürüldü. Daha sonra çocuğun serbest bırakıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl Londra’da 120’den fazla cinayet soruşturması başlatıldı.

Greenwich Kraliyet İlçesinin lideri olan Konsey Danny Thorpe, konseyin “bıçak suçundan derinden endişe duyduğunu ve şiddetin yayılmasını durdurmak için ellerinden geleni yapabilmeleri için toplumla ve polisle birlikte çalıştıklarını” söyledi.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

9 saat önce
124

Londra’da Türk Filmleri haftası başlıyor

12 saat önce
144

AB yanlıları ile aşırı sağcılar gösteri yaptı

1 gün önce
351

Demi Rose’un yeni tarzı

1 gün önce
212

Londra’da “Değişen Ortadoğu’da Türkiye” paneli!

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin