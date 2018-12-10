Greenwich’te bıçaklama: 1 ölü

Güneydoğu Londra’da bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

Greenwich’te, 9 Aralık Pazar günü 21.40 sularında yaşanan bıçaklama olayında 18 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayla bağlantılı olarak 17 yaşındaki bir çocuk tutuklandı ve sorgulanmak üzere bir karakola götürüldü. Daha sonra çocuğun serbest bırakıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl Londra’da 120’den fazla cinayet soruşturması başlatıldı.

Greenwich Kraliyet İlçesinin lideri olan Konsey Danny Thorpe, konseyin “bıçak suçundan derinden endişe duyduğunu ve şiddetin yayılmasını durdurmak için ellerinden geleni yapabilmeleri için toplumla ve polisle birlikte çalıştıklarını” söyledi.