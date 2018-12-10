Sevgilisinin iPhone’unu parmak iziyle açan adama ceza verildi

Kıskançlık krizine girerek sevgilisinin iPhone‘una parmak iziyle sızan adama ceza verildi. Gelen mesajları tek tek sormaya başlayan adam, eski sevgilisine artık yaklaşamıyor.

ngiltere’de uyuyan kız arkadaşının parmak izini kullanarak telefonuna giren, sonra da onu uyandırıp sorguya çeken kıskanç erkek arkadaş psikolojik istismardan suçlu bulundu. Alexander Heavens’a, eski sevgilisi Stacey Booth’a yaklaşmama cezası verildi.

REHBERDEKİ HERKESİ TEK TEK SORDU

Heavens, altı yıllık sevgilisinin iPhone telefonuna girebilmek için onun uyumasını bekledi. Sonra da Booth uyuduğu sırada parmağını kullanarak telefonu açtı. Kadının mesajlarını ve e-postalarını okuyan Heavens, hızını alamayıp sevgilisini uyandırdı ve telefon rehberinde kimin kim olduğunu tek tek sormaya başladı.

Heavens’ın aynı zamanda sevgilisinin telefon şifresini talep ettiği, bu konudaki tartışmaları sırasında kolunu ısırıp parmaklarını ‘neredeyse kıracak’ kadar büktüğü belirtildi. Heavens mahkemede ‘kontrolcü’ ve ‘baskıcı’ davrandığını, uyuşturucu da kullandığı için paranoyak davrandığını itiraf etti. (MİLLİYET)