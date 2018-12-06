Wood Green’de üç ayrı bıçaklama

51 dakika önce
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Londra’nın Wood Green bölgesinde çarşamba gecesi üç kişi yaralandı.

29 ve 27 yaşlarındaki iki kişi 20.35 sıralarında Hampshire Road’da, bir kavga sırasında bıçaklandı. Bıçaklanan kişiler tedavi edildi. Olay sonrasında ‘bedensel zarar’ şüphesiyle üç kişi tutuklandı.

Yaşanan bıçaklı kavga olayından yaklaşık bir saat sonra ise 39 yaşındaki bir kişi Lordship Lane’deki bacağında defalarca bıçaklandı.

Bu saldırı ile ilgili hiç kimse tutuklanmadı.

Yaralanan kişilerin hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

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