Johnson’ın eksik gelir beyanı sebebiyle özür dilemesi istendi

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a eksik gelir beyanında bulunduğu için parlamentoda özür dileme çağrısı yapıldı. Milletvekili maaşının yanı sıra yazdığı köşe yazıları ve tarih kitaplarından kazandığı geliri yaklaşık 53 bin sterlin eksik gösteren Johnson’ın bu iş için kendisine verilen 28 günlük süreyi aştığı kaydedildi.

Konuyu gündeme getiren Meclis Komisyoneri Kathryn Stone, söz konusu vergi miktarının ne küçük ne de dikkatten kaçabilecek bir meblağ olduğunu belirterek, Johnson’ın 9 farklı ödeme için süreyi aştığını belirtti. Stone konuyla ilgili olarak “Bay Johnson bana son beyanında yanlışlık yaptığını söyledi. Ancak son beyan için 4 farklı zamanda 9 ayrı ödeme yapılması gerekiyordu. Ve kendisi bunun küçük bir yanlış olduğunu söylüyor. Beyan edilmeyen diğer kazanç miktarı Johnson’ın meclisten aldığı paranın büyük bir kısmına denk geliyor.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili maaşı hariç gelirinin büyük kısmını yazdığı kitaplardan elde ettiği telif haklarından gelen 54 yaşındaki siyasetçi, yaptığı yanlışın farkında olduğunu belirterek istemeden de olsa yasaları çiğnediğini kabul etti. Johnson’ın 2017 Aralık ayında da 5 eksik beyanda bulunduğu belirtildi.

Siyasi kariyerinin yanı sıra popüler bir tarihçi olan Boris Johnson’ın, Winston Churchill ve Roma İmparatorluğu hakkında pek çok farklı kitabı bulunuyor. Johnson ayrıca gazetelerde köşe yazıları yazarak büyük gelir elde ediyor.

Boris Johnson daha önceden de benzer hatalar yapmış ancak ceza almamıştı. Daily Telegraph’ta köşe yazıları yazan Johnson’un bunun için yetkililerden izin almadığı ortaya çıkmıştı. Bakanlıktan istifa ettikten 3 ay sonra başka bir işte çalışma izni olan Johnson, söz konusu köşe yazılarını birkaç hafta sonra yazmış ve 275 bin sterlin gelir elde etmişti.