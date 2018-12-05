Asil Nadir 77 yaşında baba olacak

1980’li yıllarda İngiltere’nin en zenginleri arasında yer alan 77 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir, 42 yıl aradan sonra yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre; Asil Nadir’in 34 yaşındaki ikinci eşi Nur Nadir’in 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu dünyaya getireceği öğrenildi.

Asil Nadir KKTC’nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ile televizyonunun sahibi ve Ada’nın en ünlü isimlerinden. İngiltere’deki şirketlerinin batmasından sonra 1993’te KKTC’ye gelen Nadir 2005 yılında Neriman Nur ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.