Asil Nadir 77 yaşında baba olacak

2 saat önce
0 335 Bir dakikadan az

1980’li yıllarda İngiltere’nin en zenginleri arasında yer alan 77 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir, 42 yıl aradan sonra yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre; Asil Nadir’in 34 yaşındaki ikinci eşi Nur Nadir’in 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu dünyaya getireceği öğrenildi.

Asil Nadir KKTC’nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ile televizyonunun sahibi ve Ada’nın en ünlü isimlerinden. İngiltere’deki şirketlerinin batmasından sonra 1993’te KKTC’ye gelen Nadir 2005 yılında Neriman Nur ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

22 saat önce
147

Londra’daki Kıbrıslı Türk gençler, Cardiff’teki gençlerle bir araya gelecek

6 gün önce
601

Öldürülen Kıbrıslı Türk Djelal’in cinayet zanlıları tutuklandı

1 hafta önce
395

İngiltere’den, Girne Belediyesi’ne sitem etti: “KKTC’deki 2 haftalık tatilimizi zehir ettiler”

24 Ekim 2018
378

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere: “Gençliğin sesi olacağız”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin