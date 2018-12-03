İngiltere’deki kafeler ‘avokadoyu’ menülerinden çıkartıyor

Son yıllarda ‘süper gıda’ olarak pazarlanan ve özellikle kafe mönülerinde popüler hale gelen avokadolar, İngiltere’de tartışma konusu oldu. Bir dizi kafe, Batı dünyasına avokado yetiştirmenin Meksikalı çiftçileri zora soktuğu ve küresel ısınmaya yol açtığı gerekçesiyle avokado satışına son verdi.

İngiltere’nin Bucks ve Bristol kentlerindeki iki popüler kafe ile Londra’daki bir vejetaryen restoranı avokadoyu mönülerinden çıkardı. Bristol’ın popüler kafelerinden biri olan ve haftada 1000 avokado servis eden The Wild Strawberry, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Bugünden itibaren avokado servis etmeyeceğiz. Bu bir şaka değil. Tartışmalı mı? Kesinlikle” ifadelerini kullanarak gerekçelerini sıraladı.

KÜRESEL ISINMA UYARISI

Kafe öncelikle yerel ürünlere ağırlık vermek istediklerinin altını çizerken, “5000 bin mil uçuş yapmamış gıdaların daha lezzetli olduğunu anlamak için büyük bir zekaya gerek yok. Fakat daha önemlisi, küresel ısınmaya dair endişeler böylesine somutlaşmışken, sadece son yemek modasına dair heveslerimizi tatmin adına malzemeleri büyük miktarda yakıt tüketen uçaklarla Orta ve Güney Amerika’dan taşımak açıkça yanlış” ifadelerini kullandı.

‘UYUŞTURUCU KARTELLERİ ÇİFTÇİLERE BASKI YAPIYOR’

Kafenin bir endişesi daha vardı: “Batı dünyasının avokado konusundaki takıntısı, avokado çiftçilerinin üzerinde görülmemiş bir talebe yol açtı; bu durum fiyatları öyle yükseltti ki, kârlı ithalatı Meksika’daki uyuşturucu kartelleri kontrol eder hale geldi.”

Bristol’da avokadoyu mönüsünden çıkaran Tincan Coffee isimli kafenin yöneticisi Davey Gibbs de, “Avokadonun sürdürülebilirlik konusundaki düşüncelerimize uymadığını fark ettik… Avokado çiftçiliğinin Meksika ve Kaliforniya’daki sosyo-ekonomik etkisi doğru değil” demişti.

‘AVOKADONUN DEVRİ BİTTİ’

Londra’nın Peckham semtinde avokadoyu yasaklayan kafenin şefi Joseph Ryan ise ‘Meksikalı gangsterlerin bu kârlı ticarete karışmasıından rahatsız olduğunu’ söyledi. Ryan, “Dürüst olmak gerekirse, post-avokado dönemine girdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Greenpeace, Güney Amerika coğrafyasına özgü bir meyve olan avokadonun Batı dünyasında popüler olmasının ormanlara zarar verdiğini, avokadoları başka kıtalara gönderebilmek için çok fazla ağaç kesildiğini açıklamıştı.