Marriott Hotel’in veri tabanı hacklendi, 500 milyon kişinin verileri çalındı

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan Marriott’un ziyaretçi veri tabanı ‘hack’lendi. Son 4 yılda bu otellerde kalan 500 milyon müşterinin verileri ‘hacker’ların eline geçti. 2014-2018 yılları arasında bu otellerde kalanlar ne yapmalı?

Siber saldırganların Marriott’a ait Starwood grubu otellerinde konaklayan 500 milyon ziyaretçiye ait verileri ele geçirdiği ortaya çıktı. 2014 ile 2018 yılları arasını kapsayan güvenlik ihlalinden, söz konusu otellerde konaklayanların doğum tarihi, pasaport numaraları, e-posta ve kredi kartı bilgilerinin de etkilendiği belirlendi.

Marriot’tan yapılan resmi açıklamayla duyurulan veri hırsızlığında hacker’lar, Starwood Grubu’nun konuk rezervasyon veritabanını ele geçirdi.

10 Eylül 2018’den önce sözkonusu otellerde rezervasyon yapanları ilgilendiren ihal ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre son 4 yılı kapsayan veri hırsızlığından yaklaşık 500 milyon kişi etkilendi.

Marriot otelleri, bu ziyaretçilerinin 327 milyonunun isim, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi, pasaport numarası, rezervasyon hesap bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet, varış ve kalkış bilgilerinin ele geçirildiğini doğruladı.

Otel grubu, müşterilerinin ödeme ve kart bilgilerinin, çift faktörlü gelişmiş şifreleme standardı (AES-128) kullanılarak şifrelenmesine karşın, bu bilgilerin ele geçirilme olasılığını ortadan kaldıramadağını da açıkladı.

‘ÇOK ÜZGÜNÜZ… HER ŞEYİ YAPIYORUZ…’

Yaşanan olayı kolluk kuvvetlerine bildirip, ilgili soruşturmaların başlatıldığını duyuran Marriott’ın Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Arne Sorenson, “Yaşanan bu olay nedeniyle çok üzgünüz. Misafirlerimizi desteklemek için herşeyi yapıyoruz” dedi.

Marriott’a ait Starwood grubunda yaşanan veri hırsızlığının, son 4 yıl içinde Starwood grubuna dahil otellerde konaklayan herkesin dikkatli olmasını gerektirdiğine dikkat çeken siber güvenlik kuruluşu Sophos’un Kıdemli Güvenlik Danışmanı John Shier, “Bu kişiler, önümüzdeki dönemde oltalama girişimleri, hedefli e-posta mesajları, telefon dolandırıcılığı ve finansal odaklı saldırılara maruz kalabilirler” uyarısında bulundu.

BU OTELLERDE KALANLAR NE YAPMALI?

Daha önceki veri hırsızlıklarından farklı olarak bu saldırıda bazı misafirlerin pasaport bilgilerinin de ele geçirilmesinin, kimlik hırsızlığı riskini gündeme getirdiğine değinen Sophos uzmanları, söz konusu saldırıdan etkilendiğini düşünenlere şu tavsiyelerde bulundu:

KİŞİYE ÖZEL OLTALAMA SALDIRILARINA KARŞI TETİKTE OLUN

Marriott’un açıklamasına göre siber saldırganlar Starwood Preferred Guests programında yer alan kişisel bilgileri ve e-posta adreslerini ele geçirdi. Bu durum, siber suçluların kişiye özel oltalama saldırılarını hayata geçirmesine yol açabilir.

FIRSATÇILARA KARŞI GÖZÜNÜZ AÇIK OLSUN

Olayın ortaya çıkmasının ardından Marriott, Starwood Preferred Guests programında yer alan ve saldırıdan etkilendiği düşünülen kişileri e-posta yoluyla bilgilendireceğine dair bir açıklama yaptı. Siber suçlular, bu durumu fırsat bilerek Marriott veya Starwood otellerinden gelmiş gibi görünen e-postalarla sizi tuzağa düşürmeyi deneyebilirler.

Bu nedenle gelen e-postanın Marriott veya Starwood otellerinden geldiğinden emin olmadığınız sürece beraberindeki dosyaları açmayın ve içerdiği bağlantılara tıklamayın. Farenizi bağlantıların üzerinde tutarak yönlendiği adresleri kontrol edin, gönderici e-posta adresini dikkatlice inceleyerek harf değişiklikleri veya yazım yanlışları gibi şüpheli durumlar olup olmadığına bakın.

FİNANSAL VARLIKLARINIZI TAKİBE ALIN

Saldırıya dair raporlar, saldırganların bazı misafirlerin şifrelenmiş kredi kartı bilgilerine de ulaştığını gösteriyor. Şu an için bu bilgilerin deşifre edilebileceği kesin olmasa da, kredi kartı hareketlerinizi şüpheli işlemlere karşı gözlem altına alın. Çevrimiçi kredi kartı hesabınıza ait şifreyi değiştirin. Diğer finansal kaynaklarınızın yönetimi için aynı şifreleri kullanıyorsanız onları da değiştirin. Yeni şifre belirlerken güçlü bir şifre seçmeyi ihmal etmeyin.

STARWOOD ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Her ihtimale karşı Starwood Preferred Guest programına ait şifrenizi yenileyin. Aynı şifreyi başka platformlarda kullanıyorsanız onları da değiştirin. Starwood Preferred Guest hesabınızda şüpheli işlem yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

GOOGLE’DA “WEB WATCHER” ARAMASI YAPARKEN DİKKAT EDİN

Marriott, olaydan sonra ABD, Kanada ve İngiltere’deki müşterileri için internet üzerinde kişisel bilgilerin ifşası durumunda uyarı veren WebWatcher hizmetine 1 yıllık ücretsiz üyelik sağlayacağını duyurdu. Tabii saldırganlar bu durumu fırsata çevirmekte gecikmedi. Şu aşamada hizmete ulaşmak için “WebWatcher” araması yaparsanız, gerçek servis yerine aynı ismi taşıyan çok sayıda casus yazılıma yönlendirilme ve tuzağa düşme ihtimaliniz oldukça yüksek.