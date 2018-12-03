New York’ta evlilik teklifi sırasında yüzüğü mazgala düşüren çift bulundu

ABD’de New York Emniyet Müdürlüğü, romantik bir evlenme teklifi sırasında yüzüğü mazgala düşüren çifti sosyal medya aracılığıyla buldu.

Mazgala düşen yüzük, çifte teslim edildi.

İngiliz Daniella Anthony ve John Drennan yaptıkları açıklamada, “Çok mutluyuz, bunun olduğuna inanamıyoruz” dedi.

Çiftin, birlikteliklerinin 10’uncu yıldönümünü kutlamak üzere New York’a geldikleri açıklandı.

BBC’ye konuşan Drennan, bu özel seyahat sırasında evlilik teklifi yapmak istediğini ve uzun süre bunu nasıl yapacağına kafa yorduğunu söyledi.

Polisin paylaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, bir erkek sevgilisine romantik bir evlilik teklifi ederken yüzüğü elinden düşürüyor.

Kamera kayıtlarında çiftin mazgalın arasına düşün yüzüğü bulmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.

Bu görüntüleri izleyen yetkililer ise mazgaların arasına düşen yüzüğü buldu ve temizledi. Daha sonra da New York Emniyet Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla çifti aramaya başladı.

Kamera kayıtları Cuma geceyarısından hemen önce çekildi, polis tarafından ise kısa bir süre sonra yayımlandı.

Adamın evlilik teklifi yaptığı anlar gözükmese yüzüğü düşürdüğü ve ardından bulmak için dizlerinin üstüne çöktüğü görülüyor.

Henüz evlilik teklifine ne yanıt verdiği bilinmeyen kadın ise olayın yaşanmasının ardından ellerini yüzüne götürerek şaşırıyor.

O da eğilerek yüzüğü bulmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyorlar. (BBCTÜRKÇE)