Tottenham Park Mezarlığı, Adalet Bakanlığı tarafından denetlenecek

Enfield Belediyesi, Tottenham Park Mezarlığı’nın denetiminin başlamasını memnuniyetle karşıladı.

Enfield Belediyesi, Adalet Bakanlığı tarafından, özel mülkiyete ait olan ve işletilen Tottenham Park Mezarlığı’nın durumu, uygulamaları ve yönetimiyle ilgili çok ciddi endişeleri araştıran bir müfettiş tayinini memnuniyetle karşıladı.

Mezarlık yakın zamanda yönetime geçti. Daha önce, Tottenham Park Charitable Trust ve topluluktan yönetilme şekli hakkında birtakım şikâyetlere maruz kalmıştı.

Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, davayı görüşmek üzere Adalet Bakanlığından yetkililerle bir araya gelerek, davanın durumuna müdahale edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

MOJ, Peter Mitchell’in bir müfettiş tayin edilmesini ve mezarlığın durumuyla ilgili kaygıları soruşturmak için görevlendirildiğini doğruladı.

Çalışkan şöyle dedi:

“Mezarlık alanı, Tottenham Park Mezarlığı’nda gömülü olan kişilerin aileleri için büyük sıkıntılara yol açan mezarlıkların yönetimi ve uygulamaları hakkında çok ciddi endişeler dile getirildi.

Adalet Bakanlığı’nın Mezarlığı denetlemek için bir müfettiş görevlendirmesinin doğru ve uygun olması, böylesine derin üzücü endişelerin giderilebilmesi ve bunun gerçekleşmesinden ve 20 Aralık’a kadar rapor vermesinden memnuniyet duymaktayım. Bu, ben ve Tottenham Park Charitable Trust’ın istediği bir şey.

Bu durum, Tottenham Park Mezarlığı’nda gömülenlerin akrabalarının sesinin duyulmasında önemli bir adım oldu. Soruşturmayı tam olarak destekleyeceğimizi belirtiyoruz.

Mezarlığın yönetimine müdahale etmek için herhangi bir yasal yetkiye sahip olmamasına rağmen, Enfield Belediyesi sağlık ve güvenlik kaygılarını ele almak için uğraşmış ve endişeler ilk olarak ortaya çıktığı anda sahada gömülen insanların ailelerini destekledi.”