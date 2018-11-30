Arkadaşlık vahşetle bitti

İngiltere'nin Wolverhampton şehrinde Viktorija Sokolova isimli kız çocuğu, sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki çocuk tarafından tecavüz edilerek öldürüldü.

35 dakika önce
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İngiltere‘nin Wolverhampton şehrinde Viktorija Sokolova isimli kız çocuğu, sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki çocuk tarafından tecavüz edilerek öldürüldü.

“TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ”

Bir süre mesajlaştıktan sonra gece 16 yaşındaki katil ile bir parkta buluştu. 16 yaşındaki katil 14 yaşındaki kız çocuğuna parkta zorla tecavüz etti Ardından kızın kafasına demirle 21 kez vurarak öldürdü. 16 yaşındaki katil, genç kızı bir kulübeye sürükleyip kızın cansız bedenine tacizde bulundu.Genç kızın cesedi parkta köpeğini gezdirmeye çıkan bir adam tarafından bulundu. Polis tarafından yapılan incelemede genç kızın öldürülüp tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Kız çocuğunun sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından öldürüldüğüne dair kanıtlar olmasına rağmen suçlamaları kabul etmedi. (HABERLER.COM)

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