İngiltere’de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal konuştu: Kendimi güvende hissetmiyorum

İngiltere’de ırkçı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Suriyeli Cemal, olaydan sonra ilk kez konuştu; artık kendini güvende hissetmediğini ve okula gitmek istemediğini söyledi.

Cemal ve ailesi güvenli bir hayat umuduyla Suriye’deki savaştan kaçıp İngiltere’ye yerleşti. Ancak hiçbir şey hayal ettikleri gibi olmadı. Şiddet, onları Avrupa’da da buldu.

15 yaşındaki Cemal, okuldaki diğer öğrencilerin şiddetine maruz kaldı. Boğazı sıkılarak yere düşürüldü. Üzerine su döküldü. Olayın aylar önce yaşandığı, görüntülerin yeni ortaya çıktığı açıklandı. Polis ve okul yönetimi ise saldırıları görmezden geldi.

Aynı günün akşamında ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, Cemal’in ablasına aitti. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, bir grup öğrencinin Suriyeli kıza küfür ederek şiddet uyguladığı görüldü.