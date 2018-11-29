İngiliz güvenlik şirketine bombalı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de İngiliz güvenlik şirketine saldırı düzenlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, saldırıyla ilgili ellerinde henüz net bir bilgi olmadığını söyledi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Kabil’de bulunan İngiliz özel güvenlik firmasına, bombalı araçla saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, bölgeye çok sayıda polis ve askerin sevk edildiğini bildirdi. Sözcü Danish, saldırıyla ilgili ellerinde henüz net bir bilgi olmadığını söylerken görgü tanıkları 8 yaralının olay yerinden hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

30 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırıya uğrayan firmanın Afganistan’da elçilikler için özel güvenlik yetiştirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz akşam Taliban, Afganistan’ın Helmend Bölgesine düzenlediği terör saldırısında 30 sivil hayatını kaybetmişti.