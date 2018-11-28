İslamofobi, İngiltere’de resmen suç sayılacak

İngiltere’de İslamofobi ile ilgili hazırlanan rapor, Parlamentoya sunuldu. Rapor kabul edilirse, İslamofobi ırkçılık kapsamına girecek ve suç sayılacak.

İslamofobinin Avrupa’da suç kapsamına girmesi için önemli bir adım atıldı.

İngiltere’de farklı gruplara mensup milletvekillerinden oluşan bir grup, İslomofobi’nin tanımının yapılması ve ırkçılık suçu sayılmasına dair raporu Parlamentoya sundu.

İngiltere’de İslamofobinin boyutları konusunda ipuçları veren raporda, Müslümanların ülkedeki diğer gruplara göre ekonomik açıdan daha fazla zorlukla mücadele ettiğine dikkat çekiliyor.

Rapora destek veren milletvekilleri, İslamofobinin toplum içindeki yıkıcı etkisinden de bahsediyor.

Parlamentoya sunulan raporun önümüzdeki günlerde oylanması bekleniyor.

Bu raporla ilk defa bir Avrupa ülkesi, İslamofobi ile mücadele konusunda önemli bir adım atmış oldu.