1 Aralık Cumartesi günü Haringey’de ücretsiz otopark

48 dakika önce
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HARİNGEY Belediyesi, bölge sakinleri ve küçük işletmeleri için erken noel hediyesi sunarak, 1 Aralık Cumartesi günü Haringey Belediyesi’ne ait otoparkların ücretsiz olacağını duyurdu.

Haringey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 Aralık Cumartesi günü bölge sakinlerinin noel alışverişlerini rahat bir şekilde yapmaları için Haringey bölgesinde ücretsiz otopark hizmeti sunacak.

Belediye sözcüsü yaptığı açıklamada, böyle bir girişim ile bölge sakinleri ve ziyaretçilerin noel alışverişlerini keyifle yapmaları sağlanacak ve bölgedeki küçük işletmeleri desteklemek amacıyla böylesi bir girişimde bulunulduğunu belirtti.

1 Aralık Cumartesi günü Haringey Belediyesi’ne ait bütün otoparklar ücretsiz olacak.

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