İngiliz Bakandan Brexit uyarısı Eski İngiliz Savunma Bakanı Michael Fallon, daha iyi bir anlaşma için Brexit'in ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Eski İngiliz Savunma Bakanı Michael Fallon, daha iyi bir anlaşma için Brexit’in ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Eski İngiliz Savunma Bakanı Michael Fallon, Brexit anlaşmasını ertelemenin İngiltere‘nin çıkarına olacağını, böylece müzakerecilerin daha iyi bir anlaşma elde edebileceğini söyledi. Fallon, “Bu iyi bir anlaşma değil ve daha iyi bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Eğer daha iyi bir anlaşma olabilecekse, anlaşmayı 2-3 ay erteleyip, müzakerecileri de Brüksel‘e 2-3 ay için geri göndermenin ülkenin uzun süreli menfaatine hizmet edeceğini düşünüyorum” dedi. Fallon, Başbakan Theresa May‘in şu anki duruma yardımcı olacağını sanmadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 25 Kasım’da gerçekleştirilen özel Brexit zirvesinde İngiltere ile varılan ayrılık anlaşmasını ve tarafların gelecekteki ilişkileri hakkındaki siyasi deklarasyonu onaylamıştı.

11 ARALIK’TA PARLAMENTODA OYLANACAK

İngiltere’de parlamento, ülkenin, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması (Brexit) ile ilgili olarak 4 Aralık tarihinden itibaren genel kurulda bir oturum düzenleyecek ve ardından 11 Aralık’ta oylamaya geçecek.

Brexit anlaşmasına göre İngiltere ile AB vatandaşları karşılıklı olarak yaşadıkları ülkelerdeki kazanılmış haklarını koruyacak ancak iş gücünün serbest dolaşımı bitecek. İngiltere ve AB arasında vizesiz seyahat ise devam edecek.

İngiltere AB’ye, birliğin bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik bir ayrılık ücreti de ödeyecek. (HABERLER.COM)