İngiltere’den, Girne Belediyesi’ne sitem etti: “KKTC’deki 2 haftalık tatilimizi zehir ettiler”

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Ahmet Çağaçar, KKTC’nin Girne ilçesinde Tepe Sokak’ta bulunan evine giden yol ile alakalı sorunla, Girne Belediyesi yetkililerinin gerekeni yapmadığını iddia ederek, isyan etti.

Londra Gazete’ye konuşan Ahmet Çağaçar yıllardır Girne’de Tepe Sokak’ta bulunan evine giden toprak yolun, Girne Belediyesi tarafından düzgün koşullarda iyileştirilmediğinden şikayet ederek, Kasım ayında yaşadığı olayı anlattı.

Evinin bulunduğu Tepe Sokak’ta Girne Belediyesi’nin yaptığı kazılar nedeniyle yolun bozulduğunu ve derin çukurlar açıldığını, daha sonra ise toprakla doldurulan yolun çamur olması nedeniyle araçla dahi geçilecek durumda olmadığını belirten Ahmet Çağaçar, Girne Belediyesi’nin gereken itinayı göstermemesi nedeniyle şu anda yaşadığı İngiltere’den Girne Belediyesi’ne sitemde bulundu.

İngiltere’den KKTC’ye tatil amacıyla ailesiyle birlikte gittiğini anlatan ancak evinin bulunduğu sokakta yapılan kazılar neticesinde evine girememesi nedeniyle hotelde kalmak zorunda bırakıldığını ifade eden Çağaçar, KKTC hükümet yetkililerine de seslenerek, “Tatilim Girne Belediyesi yüzünden zehir oldu. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Haziran ayında Londra’da açıklamalar yaptı ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere 13 maddelik açılım sözü vermişti, fakat bizlere yapılan bu gibi rezillikler, onun yapacağı açılımlara gölge düşürmektedir. Temennimiz bu gibi olumsuzlukların bir daha yaşanmamasıdır” şeklinde konuştu.

KKTC’ye tatil amacıyla giden ancak tatilinin zehir olduğunu dile getiren Çağaçar, Kasım ayında yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“KKTC’YE GİTMEDEN ÖNCE GİRNE BELEDİYESİ’Nİ ARADIM”

“Ailemle tatile gittiğim KKTC’de Girne Belediyesi’nin, evime giden toprak ve uçurumun kenarından geçen Tepe Sokak’ta yaptığı kazılar dolayısı ile arabamla geçip evime gidemediğim için hotelde konuklamak zorunda bırakıldım. KKTC’ye gitmeden önce Girne Belediyesi’ni 3 Ekim’de telefonla arayıp konuşarak Tepe Sokak’ta, su borusunun patladığını ve yoldan geçilmediğini bildirerek tamir edilmesini rica ettim. İlgilenecekleri sözünü verdiler. Hiçbir tamir yapılmadığını öğrenince 18 Ekim’de tekrar telefon ettim ve daha önce de aradığımı fakat hiçbir tamir yapılmadığını yoldan geçilemiyor diye anlattım ve tamir edilmesini tekrar rica ettim.

“İLGİLENMEDİKLERİ İÇİN EVİMİZDE KALAMADIK”

1 Kasım Perşembe günü yolun hala tamir edilmediğini öğrendim ve 2 Kasım’da KKTC’ye gideceğim için hotelde yer ayırttım. 2 Kasım gecesi KKTC’de ailemle hotele yerleştik. 5 Kasım Pazartesi Girne Belediyesi’ne gidip Tepe Sokak’tan geçilmediğini dolayısı ile hotelde kaldığımızı anlattım, ilgileneceklerini söylediler. 6 Kasım Salı günü yine ayni şekilde yolu tamir edeceklerini söylediler. 7 Kasım’da tekrar gittiğimde yazılı yapmamı söylediler. Yazılı da yaptım. 8 Kasım’da tekrar gittiğimde “gidelim yolu yerinde görelim” dediler ve gittik. Kazılmış yolu gördüler ve “Haklısın, belediye su borusunu tamir etmek için çukuru kazdı ve açık bırakarak gitti” dediler. “Yarın otelden al valizlerini çık ve gel, yolun sabahtan tamir edilecek ve evine gidebileceksin” dediler.

“DOZER, YOLDA GELİRKEN DEVRİLMİŞ…”

9 Kasım valizlerimizi aldık, hotelden çıktık ve Tepe Sokak’ın başına gelip beklemeye başladık. Saat 11.00 civarı haber geldi, dozer yolda gelirken devrilmiş ve bugün de yolu tamir etmeyecekler. Tekrar başka bir hotele yerleştik.

“2 HAFTALIK TATİLİMİZİ ZEHİR ETTİLER”

12 Kasım Pazartesi akşamüzeri Tepe Sokak’a gittiğimde yolun ortasındaki büyük çukur doldurulmuş, fakat başka hiçbir tamir yapılmamıştı. Yağmurun da yağması dolayısı ile yol, buz patenti gibi kayıyordu, zaten uçurumun kenarında olan yoldan geçmek çok tehlikeli idi. Fotoğraflarda da açıkça görülüyor. Belediye başka tamir yapmayacaklarını söylediler. Belli ki Girne Belediyesi yasalara uymamakla birlikte, insanlıktan eser kalmamış. 2 haftalık tatilimizi zehir etmiştir.

“YASAL YOLLARDAN HAKKIMI ARAYACAĞIM”

Yasal yollardan hakkımı aramamla birlikte, diğer kurumlara da başvurmaya başladım. Kudret Özersay’a mesaj gönderdim fakat cevap alamadım. Başbakanlıkta müsteşar Hasan Alicik Bey ile görüştüm. Konu ile ilgileneceğine dair söz aldım. İçişleri bakanlığı yetkilileriyle görüştüm, beni çok iyi karşıladılar. Yolun tamir edilmesi için gereğinin yapılacağı sözünü verdiler ve ümitlendirdiler. Bu gibi ve benzeri olaylar, KKTC’de mülk edinen birçoğumuzun başına gelmektedir ve ülkeye kötü imaj vererek zarar vermektedir. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Haziran ayında Londra’da açıklamalar yaptı ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere 13 maddelik açılım sözü vermişti, fakat bizlere yapılan bu gibi rezillikler, onun yapacağı açılımlara gölge düşürmektedir. Temennimiz bu gibi olumsuzlukların bir daha yaşanmamasıdır.”