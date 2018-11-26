İngiltere Kahramanmraşlılar Derneği ilk ziyaretini TC Londra Başkonsolosluğu’na yaptı

İNGİLTERE Kahramanmaraşlılar Derneği üyeleri, ilk ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu’na yaparak dernek kuruluş amacından ve projelerinden bahsetti.

Dernek Başkanı Ali Kılınç, İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği’nin Aziziye Camii karşısında ki petrol yanında dernek binasını tutarak faaliyete geçtiğini belirtti. Kılınç amaçlarının, öncelikle hiç bir ayrım gözetmeksizin bütün Kahramanmaraşlıları bir araya getirmek olduğunu daha sonra bunu bütün topluma yayarak herkesi dernek çatısı altında toplamak gibi bir amaçlarının olduğunu belirtti.

Başkonsolos Çınar Ergin, İngiltere de yoğun bir Türk nüfusu olduğunu ve bu yoğunluğunda ülkemizde yer alan bütün farklılıkları yansıttığını söyleyerek bu amaçla kurulan İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği’nden son derece hoşnut olduğunu söyledi.

Başkonsolos Ergin, İngiltere Türk toplumunun önünde çeşitli sorunlar bulunduğunu, bunların aşılması için sivil toplum kuruluşlarının güçlü olması gerektiğini söyledi ve bu alanda toplumumuz içinde birlik ve beraberliğin yüksek seviyede olmasının öneminin altını çizdi.

Yoğun bir çalışma ve kısıtlı bir kadroyla konsoloslukta hizmet verdiklerini söyleyen Ergin, Türk halkının sorunlarını yakından takip edildiğini söyleyerek Grenfell Tower da çıkan yangında orda yaşayan Türk var mıdır diye endişe ettiğini, adres kayıtlarına ulaşmanın zor olduğunu için sosyal medya aracılığıyla bilgi sahibi olunduğunu söyleyerek vatandaşın devleti yönlendirdiği söyledi. Her zaman İngiltere de yaşayan toplumumuzun yanında ve arkasında olunduğunu belirtti. Toplantı sonunda dernek başkanı Kılınç, İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği açılışına Başkonsolos Çınar Ergin’i davet etti. Çınar, ziyaretten memnun kaldığını belirterek Kahramanmaraş a resmi görev için bir defa gittiğini ve çok beğendiğini söyleyerek Kahramanmaraş halkının misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.