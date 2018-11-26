“Brexit ile İspanya’nın Cebelitarık’taki pozisyonu güçlendi”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brexit anlaşmasıyla Cebelitarık‘ın hukuki statüsüne ilişkin İspanya’nın pozisyonunun güçlendiğini savundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Brüksel‘deki olağanüstü toplantısında imzalanan Brexit anlaşması sonrası İspanya Başbakanı Sanchez gazetecilere açıklama yaptı.

Brexit anlaşmasını imzalamak için İspanya’nın Cebelitarık’ın hukuki statüsüyle bağlantılı olarak AB ve İngiltere‘den garanti aldığını kaydeden Sanchez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Brexit sonrası İspanya’nın Cebelitarık’taki pozisyonu güçlendi. Cebelitarık’ta eş egemenlik dahil gelecekte her şeyi İngiltere ile konuşabileceğiz. Cebelitarık ile ilişkilerde İspanya kazanıyor. Brexit anlaşmasına karşı çıkan tek ülke biz değildik ama AB Konseyinden, AB Komisyonundan ve İngiltere’den bir siyasi deklarasyon elde eden tek ülke biziz. Bu bizi güçlü bir pozisyona koyuyor. Şimdiye kadar İngiltere’siz, sadece AB Konseyinin 27 üyesinin deklarasyonuna sahiptik. Şimdi ise AB Komisyonu ve İngiltere’nin de aynı şekilde birer deklarasyonları var.”

Brexit anlaşmasından bağımsız kabul edilen Cebelitarık ile ilgili deklarasyonu, erken seçime gitmesi beklenen İspanya’nın iç siyasetinde kullandığı yorumları yapılan Sanchez, 2017’de iktidarda olan şimdi ise ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) elde edemediğini sosyalist iktidarın yaptığını savundu. Sanchez, “2017’ye göre bakıldığında hiç olmadığı kadar güçlüyüz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan İspanya’da ana muhalefetteki PP’nin üst düzey temsilcileri, AB Konseyi, AB Komisyonu ve İngiltere’nin imzalarının olduğu Cebelitarık ile ilgili deklarasyonla İspanya’nın “hiçbir hukuki garanti almadığını” öne sürerek, Sanchez’in Cebelitarık ile ilgili müzakerede “başarısız” olduğunu iddia etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasından ayrı olarak kabul edilen Cebelitarık deklarasyonu için “İngiltere’nin Cebelitarık üzerindeki egemenlik pozisyonu değişmedi ve değişmeyecek.” demişti.

AB’DE CEBELİTARIK’IN STATÜSÜ

Cebelitarık, şimdiye kadar AB’nin bir parçası olarak özel statüsü ile özellikle ekonomik anlamda birçok avantaja sahipken, Brexit anlaşması sonrası yeni statüsü müzakere edilecek. İngiltere, 1973’te şimdiki adı AB olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdiğinde Cebelitarık da dış ilişkileri İngiltere’ye bağlı Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu. Cebelitarık, AB’nin Gümrük Birliği‘nin, vergi anlaşmalarının ve Ortak Tarım Politikası’nın dışında tutuluyor. Brexit ile Cebelitarık’ın da AB’deki statüsü değişecek.

Birleşmiş Miletlerin (BM) “özerk olmayan ülke” listesinde yer alan, İspanya’nın güneyindeki Cebelitarık Özerk Bölgesi’nin egemenliği 1713’te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere’ye devredilmişti. (HABERLER.COM)