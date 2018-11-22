Enfield’te büyük soygun: Hırsızların hedefi Asyalıların altınları…

ENFİELD’TE 75 yaşındaki bir doktorun evi maskeli soyguncular tarafından soyuldu. Soygundan 3 gün önce ise kızlarının evi soyuldu. İki haneden toplamda 100 bin sterlin değerinde soygun yapıldı.

Son zamanlarda Londra’da Asya kökenli insanlara yönelik soygun girişimlerinde artış yaşanırken, geçtiğimiz gün Enfield’te meydana gelen soygun olayı ile örneklere bir yenisi daha eklendi. Polis yetkilileri ise Asya kökenli insanların altınlarını soyan soygun çetelerinin son zamanlarda faaliyetlerini artırdıklarını kaydederek, insanları uyardı.

75 yaşındaki bir doktor ve 64 yaşındaki eşinin birlikte yaşadığı eve maskeli şekilde giren soyguncular, adam ile eşini dövdükten sonra bıçak ve tornavida ile tehdit ederek susturdular. Daha sonra adamı ve eşini ev içerisinde bulunan bir odaya kilitleyen soyguncular, 30.000 sterlin değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar.

Yaşanan olayı anlatan mağdur kadın konuyla ilgili şöyle konuştu: “Televizyon izliyorduk ve eşim mutfağa biraz yiyecek ısınmak için gitti ve mutfağa gittiği zaman bu adamlar salondaydı. Eşimi salona geri sürüklediler, perdeleri kapattılar ve bizi karanlıkta tuttular. Bize ellerimizi masaya koymamızı, konuşmamamızı ve sadece oturmamızı söylediler. Haydutlardan biri, doktorun bastonunu, dua ederken onu susturmak için kullandı. Kendi evimizde rehin alındık. Bir şey yaparsak bizi öldüreceklerini söylediler ve bir bıçak, tornavida ve bir çekiç ile tehdit ettiler.”

KIZLARI DA SOYULDU

Soygun mağdurlarının 41 yaşındaki kızının ise 3 gün önce soyulduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan kadın, 3 gün önce Arnos Grove’daki evinde bir hırsızlık yaşandığını ifade etti. Soygunun yaşandığı sırada bir hayır kurumunun etkinliğinde olduğunu belirten kadının evinden toplamda 70.000 sterlin değerinde ziynet eşyası ve para çalındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan kadın, “Ailem artık geceleri yatağa gitmekten korkuyor. Çok sarsıldılar. Buna dayanamayız ”dedi.

HIRSIZLAR ASYALI İNSANLARI HEDEF ALDI

Dedektif Müfettiş Paul Ridley ise Polis yetkilileri ise Asya kökenli insanların altınlarını soyan soygun çetelerinin son zamanlarda faaliyetlerini artırdıklarını kaydetti. İnsanları uyaran müfettiş, soygun olayları ile ilgili şöyle dedi:

“Bütün bu hırsızlar Asyalı insanların yüksek değerli altınlarını hedef aldı. Bu suçlara tanıklık etmiş olabilecek herkesin yanı sıra, çalınan mücevheratı satışa sunmuş olabilecek herkesi konuyla ilgili bilgi vermeye davet ediyorum. ”