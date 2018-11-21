Avrupa’da terör korkusu Avrupa'da yaklaşan Noel ve pazarlarının kurulması, terör paniğini de beraberinde getirdi.

Avrupa’da yaklaşan Noel ve pazarlarının kurulması, terör paniğini de beraberinde getirdi. İngiltere ve Almanya’da kamyon saldırılarına karşı bariyerler kuruldu, silahlı polisler devriyeye başladı.

Avrupa’da Noel‘in yaklaşmasıyla terör paniği de baş gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa’nın farklı yerlerinde, kamyon ve tırla gerçekleştirilen saldırılarda Noel pazarlarının hedef alınması, güvenlik birimlerini de harekete geçirdi.

Almanya ve İngiltere‘de güvenlik bariyerleri kuruldu, otomatik silahlı polisler devriye gezmeye başladı.

ALMANYA’DA BARİYERLER KURULDU

Almanya’nın başkenti Berlin‘de Noel pazarlarının çevresi beton bariyerlerle örüldü. 2016 yılında meydana gelen saldırılarda, 12 kişinin yaşamını yitirmesinden sonra her yıl üst düzey önlemler alan Alman emniyeti, bu yıl da güvenlik önlemlerini artırarak uygulamaya soktu.

Özellikle, kent merkezinin çevresini saran, beton bloklarla koruma duvarı oluşturulurken, emniyet de olası eylemlere karşı teyakkuz halinde. Özellikle, Noel pazarının çevresinde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı.

İNGİLTERE’DE OTOMATİK SİLAHLI POLİSLER

Aynı önlem İngiltere’de de mevcut. Ülkeyi, çepeçevre saran üst düzey güvenlik önlemlerinde başkent Londra öncelikli olmak üzere, Birmingham, Manchester ve Londra çelik ve beton bariyerlerle örülürken, otomatik silahlı polisler de sıklıkla Noel pazarlarının çevresinde devamlı olarak tur atıyor.

Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa’nın farklı yerlerinde, yayaların üzerlerine, Noel pazarlarına doğru araç, kamyon ve tırlar sürülerek, eylemler gerçekleştirilmiş, bu durum da Avrupa’yı diken üstünde tutmuştu. (ENSONHABER.COM)