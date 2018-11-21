“İngiltere sosyal yardım sistemi hissiz, kötü niyetli ve cezalandırıcı”

Birleşmiş Milletler (BM) Aşırı Yoksullukla Mücadele Ve İnsan Hakları Özel Raportörü Prof. Philip Alston, İngiltere’de 1.5 milyonu açlık sınırının altında 14 milyon insanın fakirlik içerisinde yaşadığını belirterek “Aslında bu kötü durum bir gecede değişebilir” dedi. Prof. Alston, sosyal yardım poliçelerinin de cezalandırıcı, kötü niyetli ve hissiz olduğunu söyledi.

İNGİLTERE’de sosyal yardım (Universal Credit) almak için başvuran insanların bekleme süresi, umutsuzluğa ve fakirliğe sürüklüyor. Ülkele genelinde 12 gün içinde 9 şehirde incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Aşırı Yoksullukla Mücadele Ve İnsan Hakları Özel Raportörü Prof. Philip Alston, sosyal yardımların halka ulaştırılmasının aşırı zorlaştırıldığını ve bu durumun istenirse kolayca tersine çevirilebileceğini söyledi. Hükümetin ‘insanları çalışmaya özendirici bir miktar’ olarak gördüğü yardım poliçelerinin aslında, cezalandırıcı, kötü niyetli hatta hissiz bir yaklaşıma eşdeğer olduğuna da dikkati çeken Prof. Alston, “Eğer bu işle yeni bir bakan, yeni bir hükümet ilgilenirse bu katı tutum bir gecede ufak bir bütçe ile değişebilir” dedi.

BREXIT’İN YÜKÜNÜ DÜ FAKİRLER ÇEKECEK

Alston’un raporuna göre, İngiltere de yaklaşık 14 milyon insan yoksulluk içerisinde yaşıyor. Bu 14 milyonun 1.5 milyonu açlık sınırında ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Brexit’in ekonomik sonuçlarının da bu fakir insanların omuzlarına yükleneceğini iddia eden Alston “Brexit’in insanlar üzerine etkisi iyi hesaplanamadı ve bu durumdan en çok gelir düzeyi düşük kesim etkilenecek” dedi.

SOSYAL SİSTEM EVSİZLİĞE SÜRÜKLÜYOR

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de Alston’un raporundan sonra hükümeti ‘kınadı’. İşçi Partisi Çalışma ve Emeklilik Gölge Bakanı Margeret Greenwood, “Sonuçlardan oldukça endişeliyim. Sosyal yardımların ulaştırılması hızlı bir şekilde çöküşe geçti ve aileleri borç içinde bırakarak onları evsizliğe sürüklüyor. 3 milyon çocuk, işsiz ebeveynleriyle fakirlik içinde büyüyor” dedi. (HÜRRİYET.COM)