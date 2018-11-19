Londra’daki ABD bankasında çalışanlara, ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Londra şubesindeki çalışanların sağlık sigortalarına ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatını ve hormon tedavisini dahil etti.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Londra şubesindeki çalışanların sağlık sigortalarına ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatını ve hormon tedavisini dahil etti.

Şirket yetkilileri, çalışanların çoğunun erkek olduğunu ve “Yaşlı erkekler kulübü” olarak tanımladıkları atmosferi ortadan kaldırmak için böyle bir karar aldıklarını vurgulandı.

Başkan Yardımcısı Richard Gnodde, “Bu sayede kadınların şirkette kalmasını ve kadın istihdamını kuvvetlendirmeyi sağlayacağız. Eğer kurumumuz bünyesindeki görevliler başka ülkede çalışıyorsa onların anne sütlerinin kargo sürecini biz üstleneceğiz” dedi.

İngiltere’de çalışanlarına böyle bir olanak sağlayan ilk şirket olan Goldman Sachs’ın 6 binden fazla çalışanı olduğu ve çoğunu erkeklerin oluşturduğu biliniyor.